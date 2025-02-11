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00:35, 11 февраля 2025Россия

В России подсчитали рост заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор: рост заболеваемости ОРВИ в РФ составил 13,7%
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В России число заболевших респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросло на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

За помощью к врачам обратились 865 тысяч человек. Уточняется, что чаще речь идет не о вирусах гриппа, а о риновирусах.

Чтобы не допустить распространение инфекций, в России закрыты 180 школ в 31 регионе и 66 детских дошкольных учреждения в 19 регионах, также закрыты 5 школ-интернатов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о смертельной опасности одной из форм ОРВИ. По его словам, к летальному исходу может привести респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

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