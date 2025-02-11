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11:12, 11 февраля 2025Россия

В России сообщили о выявлении в США нового вируса млекопитающих

Роспотребнадзор: В США выявлен новый вирус млекопитающих
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Malcolm Schuyl / FLPA / Globallookpress.com

В США выявили новый вирус млекопитающих, принадлежащий к роду хенипавирусов. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

Новый вирус, получивший название Кэмп-Хилл, обнаружен у четырех обыкновенных короткохвостых бурозубок — грызунов, распространенных в восточной части Северной Америки.

В Роспотребнадзоре допустили, что обнаруженный вирус способен инфицировать только мелких млекопитающих. При этом там не исключили, что различные хенипавирусы могут быть более распространены, чем считалось раньше.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения мутировавшей оспы обезьян в России. Там указали, что текущее положение по-прежнему является чрезвычайным. В связи с этим ведомство призвало избегать контакта с животными, которые могут быть потенциальными носителями вируса, в первую очередь с грызунами и приматами.

ЖЗЛ
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