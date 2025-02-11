В России высказались о призыве Маска закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Депутат Матвейчев поддержал критику «Радио Свобода» и «Голоса Америки»

Основатель SpaceX Илон Маск хорошо понимает реалии современного информационного рынка. Об этом заявили изданию «Взгляд» депутаты Госдумы Антон Горелкин и Олег Матвейчев, комментируя призыв предпринимателя закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода» (внесены Минюстом в реестр иноагентов).

По мнению Горелкина, инициатива Маска продиктована прагматичным подходом: в настоящее время нет смысла финансировать радиовещательные организации, так как это «рудимент прошлого века». «Но при этом прагматик Маск забывает или намеренно умалчивает о другой, теневой функции этих радиостанций. И "Радио Свобода", и "Голос Америки" используются спецслужбами в целях расширения своей агентурной сети», — добавил он.

Матвейчев, в свою очередь, заявил, что пик популярности площадок, о которых высказался предприниматель, пришелся на 1970-е и 1980-е годы, и их слушателями чаще всего являлись советские диссиденты. «Для них сам процесс подключения к данным частотам был окутан романтикой. Однако станции не брезговали распространять ложную, непроверенную информацию», — указал депутат.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер предложил закрыть радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода». «Европа теперь свободна, если не считать удушающей бюрократии. Никто их больше не слушает», — сказал он.