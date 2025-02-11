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10:57, 11 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе завершено расследование дела о закрытом наркогипермаркете

В Санкт-Петербурге завершено расследование дела о закрытом наркогипермаркете
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о закрытом наркогипермаркете. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, по делу было задержано 16 участников предприятия, у которых оперативники изъяли более семи килограммов запрещенных веществ. Кроме того, у торговцев было изъято имущество стоимостью более 15 миллионов рублей. Сейчас 11 организаторов и других фигурантов находятся под стражей, еще четверо ожидают суда под домашним арестом. Всего по делу было расследовано 150 эпизодов сбыта, проведено более тысячи экспертиз веществ, которые были найдены в 607 тайниках в семи регионах России.

По информации следствия, в январе 2020 года двое партнеров создали онлайн-магазин, в котором продавали марихуану, гашиш, амфетамин, мефедрон и другие вещества.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области осудят двух мужчин за производство 350 килограммов наркотиков.

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