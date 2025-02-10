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18:58, 10 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе двух мужчин осудят за производство 350 килограммов наркотиков

В Ярославской области осудят двух мужчин за изготовление 350 кг наркотиков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ярославской области осудят двух мужчин за производство 350 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Они обвиняются по статье 228.1 («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в январе 2024 года двое мужчин в возрасте 55 лет и 31 года организовали в частном доме в городском округе Переславль-Залесский нарколабораторию. Для этого они приобрели специальное оборудование и реактивы. В период с января по март 2024 года они успели произвести более 350 килограммов синтетического наркотика.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли их преступную деятельность. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что двоих россиян суд приговорил к большим срокам за производство 63 килограммов наркотиков.

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