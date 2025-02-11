В российском регионе дальнобойщик и женщина задержали вооруженного грабителя

В Улан-Удэ дальнобойщик и женщина поймали мужчину с ножом, укравшего деньги

В Улан-Удэ дальнобойщик и женщина поймали вооруженного грабителя, укравшего деньги из кассы фирмы по продаже каменного угля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия.

Инцидент произошел 9 февраля на Забайкальской улице. В полицию позвонил мужчина и рассказал, что поймал вооруженного налетчика. Прибывшие на место оперативники установили, что пойманный мужчина вошел в фирму в балаклаве и перчатках, когда руководитель предприятия подсчитывала выручку. Он приставил к горлу женщины нож и потребовал отдать деньги. Пострадавшая оттолкнула его, выбежала на улицу и закрылась в своем автомобиле. После того как злоумышленник вышел из здания, женщина поехала за ним. В какой-то момент налетчик побежал, а женщина пересеклась с фурой. Она позвала на помощь водителя большегруза. Затем дальнобойщик догнал злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских.

Налетчиком оказался неоднократно судимый ранее за имущественные преступления и организацию наркопритона 41-летний бывший сотрудник фирмы. Он уволился из организации, проработав там месяц. Это произошло незадолго до нападения. Из кассы он похитил 123 тысячи рублей, из них 102 тысячи были при нем, а остальные купюры он потерял по дороге. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

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