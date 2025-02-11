Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:57, 11 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе ввели план «Перехват» после стрельбы на трассе

В Северной Осетии введен план «Перехват» из-за расстрелянного на трассе «Кавказ»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Северной Осетии полиция ввела план «Перехват» после стрельюы на федеральной трассе «Кавказ», жертвой которой стал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Правоохранители разыскивают троих жителей Ардона. Вечером 10 февраля они открыли стрельбу по 30-летнему мужчине, а затем скрылись. Пострадавшего госпитализировали с ранениями, однако врачи не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что в Махачкале местный житель открыл стрельбу из травматического оружия по знакомому спортсмену у школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине началась вторая волна массированных ударов. Россия атаковала крылатыми ракетами «Калибр»

      В России сообщили о выявлении в США нового вируса млекопитающих

      Сборную России по хоккею захотели видеть на Олимпийских играх-2026

      В МВД раскрыли способы защитить смартфон при краже и взломе

      Мэр крупного российского города подал в отставку

      Плененный в Курской области боец ВСУ рассказал о несовершеннолетних в штурмовой бригаде

      Еще в одном российском аэропорту сняли ограничения на полеты

      Москву покрыло символическим слоем снега

      ФБР обнаружило 14 тысяч засекреченных страниц по делу Кеннеди

      В российском регионе ввели план «Перехват» после стрельбы на трассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше