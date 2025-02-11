В российском регионе ввели план «Перехват» после стрельбы на трассе

В Северной Осетии введен план «Перехват» из-за расстрелянного на трассе «Кавказ»

В Северной Осетии полиция ввела план «Перехват» после стрельюы на федеральной трассе «Кавказ», жертвой которой стал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Правоохранители разыскивают троих жителей Ардона. Вечером 10 февраля они открыли стрельбу по 30-летнему мужчине, а затем скрылись. Пострадавшего госпитализировали с ранениями, однако врачи не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что в Махачкале местный житель открыл стрельбу из травматического оружия по знакомому спортсмену у школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.