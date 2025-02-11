В российском регионе юноша создал экстремистское сообщество и попал в колонию

В Омске суд приговорил юношу к 1,5 года за создание экстремистского сообщества

В Омске Октябрьский районный суд приговорил 19-летнего молодого человека к 1,5 года лишения свободы за создание экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Омской области.

Молодой человек признан виновным по части 1 статьи 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением свободы на год. Кроме того, он лишен права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Фигурант был взят под стражу в зале суда.

Как установил суд, подсудимый придерживается националистических взглядов. Он создал сообщество в соцсетях для общения

с единомышленниками, для пропаганды экстремистских и националистических идей и для формирования враждебного отношения к лицам неславянской внешности.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейские пресекли деятельность экстремистского сообщества и задержали предполагаемого организатора.