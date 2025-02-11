В США сообщили о переговорах спецпосланника Трампа с ближайшими союзниками Путина

NYT: Перед приездом в Москву Уиткофф провел переговоры с союзниками Путина

Перед приездом в Москву спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провел прямые переговоры с ближайшими союзниками президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Уиткофф обсуждал вопрос урегулирования конфликта на Украине со своими контактами в Катаре и Саудовской Аравии. При этом разговаривали ли Трамп и Путин по телефону, по-прежнему неясно, и несколько высокопоставленных чиновников американской администрации, которым обычно известно о подобных контактах, не могут подтвердить факт такого звонка.

Отмечается, что Трамп тайно «расширил сферу деятельности» Уиткоффа за пределы Ближнего Востока с целью «открыть канал переговоров с русскими», а также поручил ему участвовать в мирном процессе по Украине.

Ранее сообщалось, что Уиткофф лично побывал в Москве ради освобождения гражданина США Марка Фогеля, отбывавшего в России тюремный срок по делу о наркотиках. Спецпосланник Трампа тайно вел переговоры о сделке.