Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:51, 11 февраля 2025Мир

В США сообщили о переговорах спецпосланника Трампа с ближайшими союзниками Путина

NYT: Перед приездом в Москву Уиткофф провел переговоры с союзниками Путина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Mike Segar / Reuters

Перед приездом в Москву спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф провел прямые переговоры с ближайшими союзниками президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Уиткофф обсуждал вопрос урегулирования конфликта на Украине со своими контактами в Катаре и Саудовской Аравии. При этом разговаривали ли Трамп и Путин по телефону, по-прежнему неясно, и несколько высокопоставленных чиновников американской администрации, которым обычно известно о подобных контактах, не могут подтвердить факт такого звонка.

Отмечается, что Трамп тайно «расширил сферу деятельности» Уиткоффа за пределы Ближнего Востока с целью «открыть канал переговоров с русскими», а также поручил ему участвовать в мирном процессе по Украине.

Ранее сообщалось, что Уиткофф лично побывал в Москве ради освобождения гражданина США Марка Фогеля, отбывавшего в России тюремный срок по делу о наркотиках. Спецпосланник Трампа тайно вел переговоры о сделке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия освободила осужденного за наркотики американца. Его вывезли из Москвы после тайных переговоров со спецпосланником Трампа

      Российский дрон «СКАТ 350М» впервые покажут в Абу-Даби

      В Иране осудили заявление Трампа о сделке с Ираном

      В США сообщили о переговорах спецпосланника Трампа с ближайшими союзниками Путина

      В России ответили Зеленскому фразой из романа «Двенадцать стульев»

      Путин наградил посмертно подростка из Курской области за попытку спасти друга

      Акинфеев одной фразой описал драку с китайскими футболистами

      Депутат Рады раскритиковал действия Зеленского в отношении украинцев

      Минобороны Украины объявило о старте набора в ВСУ добровольцев 18-24 лет

      Глава Ford обвинил Трампа в хаосе в автомобильной промышленности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше