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07:21, 11 февраля 2025Силовые структуры

Владельца «Крокуса» признали потерпевшим по делу о теракте

Владельца «Крокус Сити Холла» признали потерпевшим в деле о теракте
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Компанию «Крокус Интернэшнл» признали потерпевшей стороной в деле о террористическом акте, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Признать акционерное общество «Крокус Интернэшнл» потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по статьям 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ ("теракт", "незаконный оборот оружия и взрывчатки", "участие в деятельности террористической организации")», — указано в документе.

Компания является владельцем «Крокус Сити Холла», который сгорел в ходе теракта и сейчас не работает.

Ранее стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с судьи из Ингушетии Алихана Ярыжева. Его подозревают в сговоре с террористами, осуществившими теракт в «Крокусе».

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