Российского судью лишат неприкосновенности за помощь пособникам террористов из «Крокуса»

Судью из Ингушетии накажут за помощь пособникам террористов из «Крокуса»

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с судьи из Ингушетии Алихана Ярыжева, уличенного в помощи пособникам террористов, напавших на концертный зал «Крокус сити холл», и подорвавших «Невский экспресс». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Следственные органы подозревают судью в сговоре с членами баталхаджинской террористической организации (Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России).

Ярыжев назначил условное наказание и выпустил на свободу родственников экстремистов, у которых силовики изъяли гранатомет, гранату и пистолет Макарова, выполняя указание председателя Совета судей Ингушетии Магомеда Аушева.

Аушев лишен статуса судьи и находится под следствием, которое считает, что он получении взятки от застройщика Адама Картоева за незаконные решения в пользу баталханжинцев. Они, по версии правоохранителей, передали оружие и патроны террористам для нападения на «Крокус сити холл» и обеспечили транспортом и квартирой соучастников теракта против генерала Игоря Кириллова.

7 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии трех адвокатов по подозрению в даче взяток судье Верховного суда республики Сергею Бойчуку. Он также попал под следствие по делу Аушева за получение взяток.