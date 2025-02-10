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18:20, 10 февраля 2025Силовые структуры

Российского судью лишат неприкосновенности за помощь пособникам террористов из «Крокуса»

Судью из Ингушетии накажут за помощь пособникам террористов из «Крокуса»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с судьи из Ингушетии Алихана Ярыжева, уличенного в помощи пособникам террористов, напавших на концертный зал «Крокус сити холл», и подорвавших «Невский экспресс». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Следственные органы подозревают судью в сговоре с членами баталхаджинской террористической организации (Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России).

Ярыжев назначил условное наказание и выпустил на свободу родственников экстремистов, у которых силовики изъяли гранатомет, гранату и пистолет Макарова, выполняя указание председателя Совета судей Ингушетии Магомеда Аушева.

Аушев лишен статуса судьи и находится под следствием, которое считает, что он получении взятки от застройщика Адама Картоева за незаконные решения в пользу баталханжинцев. Они, по версии правоохранителей, передали оружие и патроны террористам для нападения на «Крокус сити холл» и обеспечили транспортом и квартирой соучастников теракта против генерала Игоря Кириллова.

7 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии трех адвокатов по подозрению в даче взяток судье Верховного суда республики Сергею Бойчуку. Он также попал под следствие по делу Аушева за получение взяток.

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