Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 11 февраля 2025Из жизни

Женщина забеременела через неделю после родов

The Sun: Американка снова забеременела через неделю после рождения первенца
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Amr Taha / Unsplash

В США женщина забеременела во второй раз через неделю после рождения первенца. Об этом пишет The Sun.

22-летняя жительница города Атланта Джейлин родила дочь Амору в январе 2025 года. Хотя девочка родилась раньше срока, она появилась на свет здоровой и сильной. После родов женщине посоветовали воздержаться от интимных отношений на протяжении шести недель. Однако американка не смогла ждать так долго. Несмотря на это, она совсем не ожидала, что вторая беременность может наступить так скоро.

Джейлин рассказала в ролике, который выложила в своем профиле в соцсети, что после рождения Аморы сразу начала кормить ее грудью и не думала, что может забеременеть. Примерно через месяц после родов она стала ощущать спазмы и боль внизу живота и отправилась в больницу, опасаясь, что это осложнения после родов. Однако после серии анализов, врачи сообщили ей, что она снова беременна и находится примерно на третьей неделе.

«Я беременна уже три недели и несколько дней. Мне неловко, потому что только что родила первенца и вот — снова забеременела. Моя дочь скоро станет старшей сестрой, и это меня очень смущает», — рассказала Джейлин.

Материалы по теме:
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

В больницах молодых мам предупреждают, что нужно подождать шесть недель, прежде чем вступать в половую связь, потому что риск забеременеть примерно через три недели после рождения ребенка очень велик.

Ранее сообщалось, что уверенная в своей бесплодности жительница Китая узнала о беременности за четыре часа до родов. В больницу она обратилась с жалобой на онемение рук.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Может когда-нибудь стать Россией». Трамп заявил о ходе мирного урегулирования конфликта на Украине

      Женщина забеременела через неделю после родов

      Губернатор прокомментировал атаку ВСУ на Саратов

      В Германии подняли вопрос о роли Запада в украинском конфликте

      Microsoft спрятала советы по удалению браузера Edge

      Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

      Дроны ВСУ атаковали Саратов

      В США сообщили о планах Трампа поговорить с Зеленским в ближайшие дни

      На «Госуслугах» появилась функция анонимной связи с водителем

      Девушка проучила воровавшего ее вещи коллегу и столкнулась с неожиданным последствием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше