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11:25, 11 февраля 2025Силовые структуры

Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины

ФСБ: Жителя Херсонской области осудили на 11,5 года за шпионаж в пользу Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Херсонский областной суд приговорил к 11,5 года лишения свободы 41-летнего местного жителя за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

Осужденный признан виновным по статье 276 («Шпиона»ж) УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в апреле 2023 года мужчина собирал данные о расположении объектов связи, используемых Вооруженными силами России (ВС РФ), и о местах дислокации Российской армии. Он передавал сведения украинским спецслужбам.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья признался в организации четырех диверсий на территории России в интересах ГУР Украины.

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