Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины

ФСБ: Жителя Херсонской области осудили на 11,5 года за шпионаж в пользу Украины

Херсонский областной суд приговорил к 11,5 года лишения свободы 41-летнего местного жителя за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

Осужденный признан виновным по статье 276 («Шпиона»ж) УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в апреле 2023 года мужчина собирал данные о расположении объектов связи, используемых Вооруженными силами России (ВС РФ), и о местах дислокации Российской армии. Он передавал сведения украинским спецслужбам.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья признался в организации четырех диверсий на территории России в интересах ГУР Украины.

