11-летняя российская школьница создала чат с откровенным контентом для детей

Школьница из Мурманской области создала чат с откровенным контентом для детей

В Мурманской области 11-летняя школьница создала чат с откровенным контентом для детей. Об этом пишет информагентство «Регнум» со ссылкой на источник.

Как стало известно, 30 января в полицию обратилась мать четвероклассника одной из московских школ. По словам россиянки, проверяя телефон сына, она нашла в одном из мессенджеров чат с интимными фотографиями. Когда женщина потребовала объяснений, мальчик рассказал, что осенью 2024 года его добавили в группу с пометкой о запрете на приглашение в нее взрослых. Среди участников сообщества оказались незнакомые ребенку люди, которые выкладывали откровенные снимки.

По информации собеседника агентства, в ходе проверки выяснилось, что одним из администраторов группы является 11-летняя школьница из Мурманской области, которая управляла сообществом с зарегистрированного на мать телефона. Номер второго администратора оказался оформлен на 37-летнего жителя того же региона. Кто им пользуется, сейчас устанавливает полиция. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, в ноябре 2024 года, 17-летний старшеклассник из Башкирии заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы за онлайн-валюту в игре Roblox. В результате подростка задержали.