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10:20, 12 февраля 2025Ценности

43-летняя звезда «Ворониных» показала отекшее лицо без макияжа в спа-салоне

43-летняя актриса Екатерина Волкова показала отекшее лицо без макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @volkovihome

Российская актриса Екатерина Волкова показала внешность без декоративной косметики. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 1,3 миллиона подписчиков.

43-летняя звезда сериала «Воронины», исполнившая роль Веры Ворониной, запечатлела себя в спа-салоне. Она предстала перед камерой после процедуры массажа в белой футболке с принтом, а также брюках и кроссовках в тон. При этом на лице артистки не было макияжа, а ее волосы оказались распущены и небрежно уложены.

«Всегда после часового лежания лицом вниз отекаю безумно. Но это того стоит — состояние сразу лучше», — указала в подписи артистка.

Ранее в феврале 51-летняя российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая также показала лицо без макияжа.

ЖЗЛ
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