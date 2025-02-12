Беременные принялись узнавать пол ребенка с помощью одной вещи за миллион рублей

NYP: Беременные принялись узнавать пол ребенка с помощью люксовых сумок

Беременные женщины принялись узнавать пол ребенка с помощью одной вещи за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Блогерша из Майами Рейчел Сантана поделилась видео, в котором рассказала, что решила провести гендер-пати в бутике люксового бренда Dior в Париже. Выяснилось, что пара дала бумажку с УЗИ сотруднице магазина и попросила упаковать сумку Lady Dior розового или голубого цвета в зависимости от пола.

На размещенных кадрах видно, что в итоге инфлюэнсер получила в подарок от мужа голубую сумку стоимостью 7000 долларов (671 тысяча рублей). Публикация девушки стала вирусной и набрала почти 12 миллионов просмотров. «Мы ждем мальчика!» — порадовалась она.

В то же время немецкая блогерша Стефани Хелен и ее муж Хаси аналогичным образом выяснили пол будущего ребенка с помощью сумки Birkin люксового бренда Hermes, цена которой может достигать 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей) в зависимости от модели. Другая же американка, Саманта, открыла на камеру коробку с розовой сумкой Chanel за 10 тысяч долларов (799 тысяч рублей).

Ранее в феврале модель Елена Перминова ответила на слухи о помолвке и беременности после разрыва с миллиардером.