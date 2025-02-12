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16:49, 12 февраля 2025Россия

Дочери российского участника СВО отказали в «гробовых» выплатах

В Амурской области дочери участника СВО отказали в выплатах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

В Амурской области дочери участника специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в «гробовых» выплатах. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, россиянка обратилась в органы соцзащиты населения за получением выплат после того, как узнала, что отец уже не вернется с фронта. Однако получила отказ.

Дело дошло до суда, который восстановил право дочери военнослужащего на получение единовременной материальной помощи.

Ранее в Крыму лишенная родительских прав россиянка оставила дочь бойца СВО без выплат. Имея доступ к банковскому счету ребенка, куда поступали выплаты за невернувшегося с фронта отца, она сняла 2 миллиона 236 тысяч рублей и потратила на покупку недвижимости для одного из своих родственников.

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