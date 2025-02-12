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16:47, 12 февраля 2025Бывший СССР

Экс-глава МИД Украины заявил о неспособности ВСУ остановить ВС России

Экс-глава МИД Украины Кулеба: ВСУ неспособны остановить ВС России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинцам надо быть реалистами и понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны остановить Вооруженные силы (ВС) России. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

Он заявил, что украинцам не нужно отчаиваться, но нужно быть реалистами. По его словам, ВСУ не могут остановить продвижение российских войск, но нынешних возможностей хватает для того, чтобы их замедлить. Кулеба добавил, что Киев в ближайшие месяцы не сможет рассчитывать как на увеличение западных поставок, так и на собственные производственные мощности в достижении паритета с Россией.

Ранее стало известно о продвижении российских войск к Днепропетровской области. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в настоящий момент военные Российской армии приближаются к селу Новоселка.

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