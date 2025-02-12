Рогов: Российские войска отбросили ВСУ западнее Времевки

Российские войска отбросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) западнее Времевки и движутся к Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска продвинулись западнее Времевки и отбросили противника, освободив около 9 квадратных километров», — рассказал он. Политик добавил, что всего военным удалось занять на этом направлении около девяти квадратных километров.

Рогов подчеркнул, что в настоящий момент бойцы Российской армии приближаются к селу Новоселка. По его словам, в перспективе это позволит выйти на стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

Российские военные взяли под контроль село Времевка в Донецкой народной республике (ДНР) в январе 2024 года. Отмечается, что за три дня боестолкновений военным удалось зачистить примерно 600 строений.