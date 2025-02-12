Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:53, 12 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских войск к Днепропетровской области

Рогов: Российские войска отбросили ВСУ западнее Времевки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска отбросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) западнее Времевки и движутся к Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска продвинулись западнее Времевки и отбросили противника, освободив около 9 квадратных километров», — рассказал он. Политик добавил, что всего военным удалось занять на этом направлении около девяти квадратных километров.

Рогов подчеркнул, что в настоящий момент бойцы Российской армии приближаются к селу Новоселка. По его словам, в перспективе это позволит выйти на стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

Российские военные взяли под контроль село Времевка в Донецкой народной республике (ДНР) в январе 2024 года. Отмечается, что за три дня боестолкновений военным удалось зачистить примерно 600 строений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме раскрыли детали предложенной масштабной амнистии

      ВСУ нанесли удар по автобусу в Горловке

      В московском ресторане обнаружили кишечную палочку

      Отпевание Олега Стриженова завершилось в Москве

      Немецкий концерн начнет производить боеприпасы в граничащей с Россией стране

      В Совфеде допустили переговоры с Украиной в течение года

      Молодым украинцам дали возможность служить только в пехоте

      Солистка «Блестящих» сделала заявление о замужестве

      В Казахстане захотели принять закон об иностранных агентах

      Зеленский отверг слова о роли экс-премьера Британии в отказе Украины от мирного соглашения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше