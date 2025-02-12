Еще два мирных жителя пострадали при ударе Украины по российскому региону

Белгородский губернатор Гладков заявил о двух пострадавших при ударах ВСУ

При ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области пострадали еще два человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Колыхалино Валуйского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу», — написал он.

Еще в одном населенном пункте — селе Березовка — БПЛА атаковал движущуюся машину. Пострадавшего мужчину доставили в Борисовскую ЦРБ с осколочным ранением руки и баротравмой.

В городе Грайворон, по словам Гладкова, атаке дрона ВСУ подвергся еще один многоквартирный дом. Ранее украинские войска уже ударили беспилотником по жилому зданию в этом городе.

Это не первые мирные жители, получившие ранения в Белгородской области 12 февраля. Так, Гладков ранее сообщал, что в Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин на движущийся легковой автомобиль с дрона было сброшено взрывное устройство. При атаке пострадала семейная пара.