Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:47, 12 февраля 2025Россия

Еще два мирных жителя пострадали при ударе Украины по российскому региону

Белгородский губернатор Гладков заявил о двух пострадавших при ударах ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

При ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области пострадали еще два человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Колыхалино Валуйского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу», — написал он.

Еще в одном населенном пункте — селе Березовка — БПЛА атаковал движущуюся машину. Пострадавшего мужчину доставили в Борисовскую ЦРБ с осколочным ранением руки и баротравмой.

Материалы по теме:
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
7 августа 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024

В городе Грайворон, по словам Гладкова, атаке дрона ВСУ подвергся еще один многоквартирный дом. Ранее украинские войска уже ударили беспилотником по жилому зданию в этом городе.

Это не первые мирные жители, получившие ранения в Белгородской области 12 февраля. Так, Гладков ранее сообщал, что в Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин на движущийся легковой автомобиль с дрона было сброшено взрывное устройство. При атаке пострадала семейная пара.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Центральная Россия попала в зону рекордно высокого атмосферного давления. Люди вызывают скорую и жалуются на сильные боли

      В российском городе установят видеонаблюдение за мусорными контейнерами

      Шварценеггер прокомментировал обнаженные сцены с участием сына

      Россиянин красиво потратил украденные 11 миллионов и раскаялся перед судьей в стихах

      Паулина Андреева показала новый имидж на фото без макияжа

      Стал известен опередивший по издаваемости Достоевского автор

      Еще два мирных жителя пострадали при ударе Украины по российскому региону

      Дело изготовителей «Мистера сидра» поступило в российский суд

      Предложен минимальный балл для успешной сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

      Мужчина арендовал квартиру для бездомной кошки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше