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07:16, 12 февраля 2025Россия

Российские десантники преодолели реку вброд при эвакуации жителей курского села

МО: Десантники преодолели реку вброд при эвакуации людей из Николаево-Дарьино
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images

Десантники Вооруженных сил (ВС) России вброд преодолевали реку для эвакуации в тыл жителей освобожденного села Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Маршрут был сложным, надо было переходить реку вброд. Вода холодная, лед. Перед нами была поставлена задача вывести живыми и здоровыми гражданских», — приводятся слова десантника с позывным Большой.

Десантники прошли пять километров пешком в морозную погоду и метель. Они довели людей из освобожденного села к месту прибытия санитарного транспорта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не применяли разведывательные и ударные беспилотники, а также артиллерию, из-за сложных погодных условий.

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Жительница Николаево-Дарьино Надежда, в свою очередь, подтвердила, что благополучно покинуть село жителям удалось только благодаря российским военным. Они вывели людей и помогали им, несли сумки и переводили через реку.

Ранее жительница Николаево-Дарььино рассказала, что местные жители поняли, что в населенный пункт зашли русские солдаты, так как они были вежливыми и извинились за то, что потревожили людей в укрытии. Десантники помогли людям выбраться и перешли вместе с жителями обледеневшую реку.

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