Жительницы Курской области рассказали об эвакуации после освобождения села от ВСУ

РИА Новости: Жительниц курского Николаево-Дарьино эвакуировали десантники

Жительниц села Николаево-Дарьино в Курской области, над которым России удалось вернуть контроль, рассказали об эвакуации из зоны боевых действий. Их слова приводит РИА Новости.

«[Неизвестные люди] постучались в подвал. Это было очень страшно. Мы стали кричать, что мы местные… А нам сказали, "извините, пожалуйста, подскажите, где подвал, ну, соседний, где нам можно расселиться". Мы сказали. Они пошли», — вспоминает одна из женщин.

По ее словам, жители поняли, что пришли русские солдаты, так как они были вежливыми и извинились за то, что потревожили людей в укрытии. Десантники помогли людям выбраться и перешли вместе с жителями обледеневшую реку. Военные вели людей за руки и несли их вещи.

Николаево-Дарьино, которое располагается под оккупированной ВСУ Суджей, перешло под контроль России в конце января. Населенный пункт расположен на границе с Сумской областью Украины, поэтому служил важным логистическими узлом для снабжения противника боеприпасами и провизией на курском направлении.