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16:47, 12 февраля 2025Силовые структуры

Группа украинских мошенников предстанет перед судом за обман россиян на миллионы рублей

В Бердянске под видом интернет-провайдера работал центр украинских мошенников
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Генпрокуратуры России

В Запорожской области предстанут перед судом четыре жителя города Бердянск, которые несколько лет обманывали граждан России, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в среду, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Генпрокуратура России.

По данным следствия, Данила Лапин, Сергей Суббота, Виталий Лисняк, Евгений Сурков обвиняются в 59 эпизодах преступлений на общую сумму в размере 86 миллионов рублей. Украинские мошенники создали свой центр под вывеской фирмы интернет-провайдера в 2020 году и несколько лет общались с россиянами под личинами следователей, прокуроров и сотрудников банков. Их деятельность прекратилась лишь в феврале 2022 года — после входа в город подразделений Российской армии.

Уголовное дело будет направлено в Бердянский межрайонный суд Запорожской области для рассмотрения по существу.

Ранее в Самаре полицейские задержали телефонных мошенников, обманувших местную жительницу на 421 миллион рублей.

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