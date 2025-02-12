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15:06, 12 февраля 2025Экономика

Российские коммунальщики выбили окно квартиры сосулькой и отказались работать

В Хабаровске коммунальщики выбили окно квартиры сосулькой и отказались работать
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровске при расчистке козырьков коммунальщики выбили окно квартиры сосулькой. Требования компенсировать ущерб вызвали недовольство рабочих, передает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Краснореченской. В ходе работ по очистке кровли от наледи одна из сосулек, падая, врезалась в кондиционер и отрикошетила в оконное стекло. Владелец квартиры сразу же спустился к коммунальщикам, но его бурная реакция возмутила рабочих. В итоге до конца не были доведены ни споры о компенсации ущерба, ни работы на крыше — полздания так и осталось с огромными свисающими сосульками.

На пугающие сосульки пожаловались и собственники одного из домов в Барнауле. Из-за бездействия управляющей компании жильцы вынуждены ежедневно подвергать себя опасности, проходя у стен здания. Снегом завален и двор дома — чтобы пройти к дому, пенсионерам и инвалидам приходится пробираться через сугробы. Не устраняют коммунальщики и протечки в квартирах — весь третий этаж здания затоплен.

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