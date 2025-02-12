Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:20, 12 февраля 2025Бывший СССР

Кулеба описал отсылкой на «12 стульев» сделку с Трампом

Кулеба: Киев не должен говорить с США по схеме «вечером металлы, утром оружие»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yevhen Kotenko / Globallookpress.com

Киев не должен говорить с США по схеме «вечером металлы, утром оружие». Свою позицию отсылкой на произведение «12 стульев» выразил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Deutsche Welle (DW; признана в РФ СМИ-иноагентом).

По его словам, Украина должна заключить сделку с президентом США Дональдом Трампом так, чтобы вперед Вашингтон отдал оружие.

«Если из серии "сейчас все отдайте, вечером металлы, утром оружие" — это была бы плохая история. А если схема "вечером оружие, а металлы когда-то, только подпишите здесь, что это будет так", то с точки зрения национальных интересов Украины здесь и сейчас нормальное соглашение», — рассказал бывший украинский министр. Кулеба считает, что так можно «сохранить государство».

Ранее народный депутат Украины Максим Бужанский сравнил отношения Украины и США в контексте сделки по редкоземельным металлам с финалом советской комедии «Бриллиантовая рука». «Все заинтересованные лица снимают с Горбункова гипс, но золота и бриллиантов там нет», — рассказал парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Центральная Россия попала в зону рекордно высокого атмосферного давления. Люди вызывают скорую и жалуются на сильные боли

      Дело изготовителей «Мистера сидра» поступило в российский суд

      В российском городе установят видеонаблюдение за мусорными контейнерами

      Предложен минимальный балл для успешной сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

      Мужчина арендовал квартиру для бездомной кошки

      Стали известны подробности о впавшем в кому в Таиланде россиянине

      В «Активном гражданине» пройдет голосование о будущем цирка на Вернадского

      Российскую пенсионерку отправили в СИЗО за попытку расправы над пожелавшим развода мужем

      Зеленский усомнился в окончании военного положения на Украине после завершения конфликта

      Индийская нефтяная компания нашла способ использовать застрявшие в России деньги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше