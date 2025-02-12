Кулеба: Киев не должен говорить с США по схеме «вечером металлы, утром оружие»

Киев не должен говорить с США по схеме «вечером металлы, утром оружие». Свою позицию отсылкой на произведение «12 стульев» выразил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Deutsche Welle (DW; признана в РФ СМИ-иноагентом).

По его словам, Украина должна заключить сделку с президентом США Дональдом Трампом так, чтобы вперед Вашингтон отдал оружие.

«Если из серии "сейчас все отдайте, вечером металлы, утром оружие" — это была бы плохая история. А если схема "вечером оружие, а металлы когда-то, только подпишите здесь, что это будет так", то с точки зрения национальных интересов Украины здесь и сейчас нормальное соглашение», — рассказал бывший украинский министр. Кулеба считает, что так можно «сохранить государство».

Ранее народный депутат Украины Максим Бужанский сравнил отношения Украины и США в контексте сделки по редкоземельным металлам с финалом советской комедии «Бриллиантовая рука». «Все заинтересованные лица снимают с Горбункова гипс, но золота и бриллиантов там нет», — рассказал парламентарий.