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19:08, 12 февраля 2025Из жизни

Любовь к мороженому сделала женщину миллионершей

UPI: В США женщина купила лотерейный билет по пути в кафе и выиграла $1 миллион
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США жительница штата Кентукки выиграла один миллион долларов (94 миллиона рублей) благодаря любви к мороженому. Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала, что ей очень захотелось съесть мороженое Blizzard в сети кафе Dairy Queen. По дороге в ближайшее заведение она остановилась на заправке и заодно купила лотерейный билет, стоящий 20 долларов (около 1,9 тысячи рублей).

Вернувшись в машину, американка стерла защитный слой на билете и поняла, что поездка за любимым лакомством сделала ее миллионершей. «Я стирала слева направо. Сначала подумала: "Ну, свою двадцатку я вернула". Я решила, что выиграла 100 долларов, но потом увидела запятую. А потом увидела маленькие нули внизу», — поделилась она воспоминаниями.

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Женщина призналась, что так разволновалась, что мороженое в итоге не купила. Она собирается потратить свалившиеся на нее деньги на оплату медицинских счетов и других долгов.

Ранее сообщалось, что жительница Канады дважды за неделю выиграла в лотерею. Сначала она выиграла 32 тысячи канадских долларов, а потом еще сто тысяч.

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