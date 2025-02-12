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01:05, 12 февраля 2025Экономика

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent в 2025 году

Минэнерго США подняло прогноз цены Brent в 2025 году до $74,5 за баррель
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefan Sauer/ dpa / Global Look Press

Минэнерго США подняло прогноз стоимость нефти марки Brent в 2025 году — до 74,5 доллара за баррель с 74,31 доллара за баррель. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства, передает ТАСС.

Отмечается, что прогноз цены Brent на 2026 год не изменился по сравнению с предыдущей оценкой — 66,46 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что последние санкции США против российской нефтяной отрасли, введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена, заставили российских поставщиков снизить цены на премиальный дальневосточный сорт нефти ESPO для покупателей из Китая.

До этого стало известно, что Россия может столкнуться с кризисом в экспорте нефти из-за санкций США, введенных администрацией президента Джо Байдена 10 января, и первые его симптомы уже заметны.

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