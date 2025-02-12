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15:17, 12 февраля 2025Экономика

Москвичи бросились скупать один тип квартир

Росреестр: Продажи вторичного жилья в Москве выросли на 27 процентов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В январе 2025 года жители Москвы бросились скупать готовые квартиры — продажи вторичного жилья выросли на 27 процентов по сравнению с аналогичным месяцем в 2024-м. Такие данные приводит столичное управление Росреестра в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

По итогам первого месяца 2025 года в столице заключили 9500 сделок по переходу прав на основании договоров купли-продажи или мены вторичного жилья — на 2000 больше, чем в январе 2024-го. «За все время статистических наблюдений больше за этот месяц было зафиксировано только в 2019 году (9853 сделки)», — подчеркнули в ведомстве.

При этом по сравнению с декабрем 2024 года продажи вторичного жилья в Москве снизились на 45 процентов — в конце года заключили 17,3 тысячи договоров о переходе прав. В целом по итогам 2024 года продажи «вторички» в столице снизились на 16 процентов, до 146,2 тысячи сделок.

Ранее эксперты рассказали, что цены на вторичное жилье в России продолжают стагнировать. В январе 2025 года медианная цена квадратного метра на вторичном рынке жилья составила 138 тысяч рублей, на 0,5 процента поднявшись с декабря.

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