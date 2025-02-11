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15:34, 11 февраля 2025Экономика

Эксперты рассказали о стагнации цен на вторичное жилье в России

Яндекс Недвижимость: На рынке готового жилья продолжается стагнация цен
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В январе 2025 года медианная цена квадратного метра на вторичном рынке жилья составила 138 тысяч рублей, на 0,5 процента поднявшись с декабря. Таким образом, можно говорить о стагнации цен больше декабрьского показателя и о продолжающейся стагнации цен на рынке готового жилья, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков платформы «Яндекс Недвижимость».

За месяц медианная цена сильнее всего выросла в Новосибирске: по итогам января «квадрат» вторичного жилья в этом городе стоит 120 тысячи рублей — это на 1,2 процента больше, чем в декабре. На втором месте — Москва и Казань. В столице средняя стоимость квадратного метра составила 351 тысячи рублей, в Казани — 180 тысяч рублей. На третьем месте расположился Санкт-Петербург, где с ростом 0,9 процента «квадрат» жилья подорожал до 210 тысяч рублей, и Воронеж (до 103 тысяч рублей).

На четвертом месте — Уфа (рост на 0,8 процента, до 119 тысяч рублей), на пятом — Челябинск (плюс 0,7 процента, до 96 тысяч рублей).

Снижение средней медианной цены квадратного метра зафиксировано в двух мегаполисах: Омске (минус 0,3 процента, до 105 тысяч рублей) и Краснодаре (минус 0,9 процента, до 119 тысяч рублей).

Ранее эксперты обратили внимание, что продать квартиру на вторичном рынке жилья проще всего, если дом расположен у метро. Также хорошо продастся квартира с удачной планировкой и ремонтом.

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