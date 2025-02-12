Мужчина переехал в США и пожаловался на неприятно удивившую его особенность

Пользователь Reddit под ником AcrobaticArrival9168, переехавший в США из Европы, пожаловался на неприятно удивившую его рабочую культуру. Мужчина признался, что эта особенность в Америке кажется ему депрессивной и токсичной.

Автор поста пояснил, что, живя в Германии, он встретил будущую жену-американку. Около двух лет назад пара переехала в США, и, по признанию мужчины, рабочая культура в Америке стала для него настоящим шоком.

По словам рассказчика, в Европе ему полагался оплачиваемый больничный, а оплачиваемый отпуск в пять или шесть недель считался нормой. Кроме того, как указал автор публикации, европейцы, как правило, работают около 35 часов в неделю. «После переезда в США меня просто поразило то, что здесь вообще нет этих "плюшек". Кажется, я вообще не смогу найти работу, которая в принципе предполагает оплачиваемый отпуск», — добавил он.

Мужчина также заявил, что, по его наблюдениям, работники в США часто увольняются после небольшого периода работы, а компании находятся в беспрестанном поиске сотрудников. «Рабочая атмосфера здесь невероятно депрессивная, и от всего этого так и веет жадностью. А я еще задавался вопросом, почему все люди тут кажутся такими злыми и все сидят на каких-то таблетках», — посетовал автор публикации.

«Бизнесу плевать на здоровье работников. Они рассматривают нас в качестве инструмента», «Капитализм в США начинался с рабства, и эта ментальность никуда не делась», «Здесь у нас это настоящий кошмар. Ради себя самого уезжай куда-нибудь», — обратились к рассказчику комментаторы. Многие из них сочли, что мужчина совершил ошибку, переехав из Германии в США.

Ранее о недостатке жизни в США рассказала предпринимательница и блогерша из Санкт-Петербурга Марина Могилко, эмигрировавшая в Америку. По ее словам, в этой стране нет государственных детских садов.