Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 12 февраля 2025Интернет и СМИ

Мужчина переехал в США и пожаловался на неприятно удивившую его особенность

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Moshe EINHORN / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit под ником AcrobaticArrival9168, переехавший в США из Европы, пожаловался на неприятно удивившую его рабочую культуру. Мужчина признался, что эта особенность в Америке кажется ему депрессивной и токсичной.

Автор поста пояснил, что, живя в Германии, он встретил будущую жену-американку. Около двух лет назад пара переехала в США, и, по признанию мужчины, рабочая культура в Америке стала для него настоящим шоком.

По словам рассказчика, в Европе ему полагался оплачиваемый больничный, а оплачиваемый отпуск в пять или шесть недель считался нормой. Кроме того, как указал автор публикации, европейцы, как правило, работают около 35 часов в неделю. «После переезда в США меня просто поразило то, что здесь вообще нет этих "плюшек". Кажется, я вообще не смогу найти работу, которая в принципе предполагает оплачиваемый отпуск», — добавил он.

Материалы по теме:
«От мысли остаться в США меня бросает в дрожь» История россиянина, уехавшего учиться в Йель и мечтающего переехать оттуда
«От мысли остаться в США меня бросает в дрожь»История россиянина, уехавшего учиться в Йель и мечтающего переехать оттуда
23 апреля 2024
«Мы платим за то, что с нами живет собака» История российской семьи, которая перебралась в США
«Мы платим за то, что с нами живет собака»История российской семьи, которая перебралась в США
23 августа 2024

Мужчина также заявил, что, по его наблюдениям, работники в США часто увольняются после небольшого периода работы, а компании находятся в беспрестанном поиске сотрудников. «Рабочая атмосфера здесь невероятно депрессивная, и от всего этого так и веет жадностью. А я еще задавался вопросом, почему все люди тут кажутся такими злыми и все сидят на каких-то таблетках», — посетовал автор публикации.

«Бизнесу плевать на здоровье работников. Они рассматривают нас в качестве инструмента», «Капитализм в США начинался с рабства, и эта ментальность никуда не делась», «Здесь у нас это настоящий кошмар. Ради себя самого уезжай куда-нибудь», — обратились к рассказчику комментаторы. Многие из них сочли, что мужчина совершил ошибку, переехав из Германии в США.

Ранее о недостатке жизни в США рассказала предпринимательница и блогерша из Санкт-Петербурга Марина Могилко, эмигрировавшая в Америку. По ее словам, в этой стране нет государственных детских садов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино

      Во Франции заявили об опасениях из-за риска роста цен на один товар из-за санкций

      БДСМ-госпожа рассказала о странностях дворецкого в поясе верности

      В Госдуме рассказали россиянам о малоизвестных выплатах и способах их получения

      Стилист перечислила тренды весны 2025 года

      Мини-спутнику удалось сделать высококачественное фото Земли

      На Украине пожаловались на возможные огромные потери без поставок западного оружия

      МИД Южной Кореи уклонился от ответа на критику глобуса с Крымом

      На Сахалине от берега откололась льдина с 300 рыбаками

      Страны Европы начали менять подход к поддержке Украины из-за Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше