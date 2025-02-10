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10:21, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Уехавшая из России блогерша назвала минус США

Блогерша Могилко заявила, что в США нет государственных детских садов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Marina Mogilko / YouTube

Предпринимательница и блогерша из Санкт-Петербурга Марина Могилко, уехавшая из России и живущая в США, заявила, что в Соединенных Штатах нет государственных детских садов. Об этом минусе страны она рассказала в видео на своем YouTube-канале.

«Как только родился ребенок, я поняла, сколько тут сложностей. (...) В стране безграничных возможностей материнство часто превращается в испытание на прочность», — пожаловалась блогерша.

Могилко указала, что в Америке практически нет декретного отпуска. Кроме того, она назвала «удовольствием не для всех» детские сады в США. «Сады здесь частные, государственных просто не существует», — добавила предпринимательница.

Ранее Могилко рассказала о связанных с Россией чувствах после переезда. Блогерша призналась, что после эмиграции стала больше ценить достоинства жизни в Санкт-Петербурге.

Перед этим она также назвала недостаток американской школы. Могилко пожаловалась на питание в школе, куда пошла ее дочь, и заявила о планах составить меню для ребенка с нутрициологом.

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