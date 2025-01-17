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13:45, 17 января 2025Интернет и СМИ

Эмигрировавшая в США блогерша рассказала о связанных с Россией чувствах после переезда

Блогерша Могилко заявила, что осознала красоту Петербурга после переезда в США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Предпринимательница и блогерша родом из Санкт-Петербурга Марина Могилко, эмигрировавшая в США, рассказала о связанных с Россией чувствах после переезда. Мыслями она поделилась в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Когда мы уехали и стали жить в Америке, мы стали намного больше ценить Питер. У нас не было такого, что мы ходили постоянно по музеям, театрам, ресторанам», — рассказал супруг блогерши, предприниматель Дмитрий Пистоляко.

Могилко согласилась со словами мужа. «Ты предвзято ко всему относишься, все есть, ты растешь в красоте, а потом ты уезжаешь из этой красоты и такой: "Это было так красиво, это было так вкусно, это было так удобно, столько всего для детей"», — заявила блогерша, говоря об отъезде из родного города.

Предпринимательница вспомнила, что во время жизни в Санкт-Петербурге ее супруг занимался спортом во дворце, а сама она посещала занятия вокалом также во дворце. «Типичному американцу показать, как проходит детство в России, они не поверят просто», — заключила она.

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Ранее Могилко сравнила американские и российские курорты. Блогерша отметила, что российская база отдыха понравилась ей больше, чем аналогичные курорты в США.

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