Эмигрировавшая в США блогерша рассказала о связанных с Россией чувствах после переезда

Блогерша Могилко заявила, что осознала красоту Петербурга после переезда в США

Предпринимательница и блогерша родом из Санкт-Петербурга Марина Могилко, эмигрировавшая в США, рассказала о связанных с Россией чувствах после переезда. Мыслями она поделилась в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Когда мы уехали и стали жить в Америке, мы стали намного больше ценить Питер. У нас не было такого, что мы ходили постоянно по музеям, театрам, ресторанам», — рассказал супруг блогерши, предприниматель Дмитрий Пистоляко.

Могилко согласилась со словами мужа. «Ты предвзято ко всему относишься, все есть, ты растешь в красоте, а потом ты уезжаешь из этой красоты и такой: "Это было так красиво, это было так вкусно, это было так удобно, столько всего для детей"», — заявила блогерша, говоря об отъезде из родного города.

Предпринимательница вспомнила, что во время жизни в Санкт-Петербурге ее супруг занимался спортом во дворце, а сама она посещала занятия вокалом также во дворце. «Типичному американцу показать, как проходит детство в России, они не поверят просто», — заключила она.

Ранее Могилко сравнила американские и российские курорты. Блогерша отметила, что российская база отдыха понравилась ей больше, чем аналогичные курорты в США.