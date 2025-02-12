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08:46, 12 февраля 2025Силовые структуры

МВД и ФСБ накрыла в российском городе базу с сим-боксами телефонных мошенников

В Иркутске полиция задержала 4 студентов за пособничество телефонным мошенникам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-центр МВД России

В Иркутске полиция и ФСБ накрыла базу, где было установлено оборудование для совершения телефонного мошенничества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Задержаны четверо студентов, которые были пособниками аферистов. Им вменяется неправомерный доступ к компьютерной информации.

По данным МВД, 19-летняя девушка предложила знакомым подзаработать и связала с анонимным куратором из мессенджера. По его указанию молодые люди сняли квартиру и установили там полученное оборудование для активации и подмены телефонных номеров. Три сим-бокса позволяли обеспечивать одновременную работу 40 каналов связи. С целью конспирации база периодически меняла арендованные квартиры.

У задержанных изъяты четыре тысячи сим-карт различных операторов связи. Уже возбуждены уголовные дела.

11 февраля сообщалось, что в Самаре полицейские задержали телефонных мошенников, обманувших местную жительницу на 421 миллион рублей.

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