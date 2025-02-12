Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:01, 12 февраля 2025Бывший СССР

На Украине офицеры раскритиковали новые условия службы

Украинские офицеры раскритиковали новые условия службы в ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскритиковали введение годовых контрактов для граждан 18-24 лет. Их слова передает издание «Страна.ua».

«Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, еще больше упадет уровень морально-психологического состояния», — заявил один из военных.

Как отмечает издание, новые условия в виде более высокой зарплаты, ограничения службы сроком в один год и возможности выехать за границу после окончания контракта значительно лучше, чем у действующих военных.

«Похоже, что, выбирая между непопулярными решениями, они решили проигнорировать мотивацию тех, кто уже находится на службе», — отметил один из военнослужащих.

Многие молодые люди, с которыми поговорило издание, отмечают, что условия «слишком хороши, чтобы быть правдой» и высказывают опасения, что контракт пересмотрят после заключения и сделают его бессрочным, как у остальных мобилизованных.

Ранее стало известно, что молодые украинцы смогут служить только в пехотных бригадах ВСУ в рамках контрактов для лиц возрастом от 18 до 25 лет. Отмечается, что молодым жителям республики предложили выбрать одну из шести бригад украинской армии, в которой бы они хотели служить.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поговорил с новым лидером Сирии

      Жители российского города пожаловались на полчища крыс на улицах

      Случайная поломка помогла россиянину выжить в конфликте с должником-соседом

      Россиян предупредили о выманивающем доступ к «Госуслугам» мошенническом сайте

      В России появился новый автомобильный бренд

      Пассажирка самолета случайно нашла под креслом опасный предмет и испугалась

      Резкое укрепление рубля объяснили

      Раскрыты подробности о работе подозреваемого в мошенничестве племянника Екатерины Варнавы

      Еще одна страна предложила Трампу сделку по примеру Украины

      Раскрыта стоимость съемочного дня Агаты Муцениеце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше