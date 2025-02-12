На Украине офицеры раскритиковали новые условия службы

Украинские офицеры раскритиковали новые условия службы в ВСУ

Действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскритиковали введение годовых контрактов для граждан 18-24 лет. Их слова передает издание «Страна.ua».

«Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, еще больше упадет уровень морально-психологического состояния», — заявил один из военных.

Как отмечает издание, новые условия в виде более высокой зарплаты, ограничения службы сроком в один год и возможности выехать за границу после окончания контракта значительно лучше, чем у действующих военных.

«Похоже, что, выбирая между непопулярными решениями, они решили проигнорировать мотивацию тех, кто уже находится на службе», — отметил один из военнослужащих.

Многие молодые люди, с которыми поговорило издание, отмечают, что условия «слишком хороши, чтобы быть правдой» и высказывают опасения, что контракт пересмотрят после заключения и сделают его бессрочным, как у остальных мобилизованных.

Ранее стало известно, что молодые украинцы смогут служить только в пехотных бригадах ВСУ в рамках контрактов для лиц возрастом от 18 до 25 лет. Отмечается, что молодым жителям республики предложили выбрать одну из шести бригад украинской армии, в которой бы они хотели служить.

