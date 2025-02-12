На Украине пожаловались на возможные огромные потери без поставок западного оружия

Депутат Черниев: Без поставок оружия из США Киев столкнется с огромными потерями

Без поставок вооружений из Соединенных Штатов Киев столкнется с огромными потерями на поле боя. Об этом заявил депутат Верховной рады Егор Черниев, пишет Politico.

«Без поставок оружия из США, я думаю, у нас будут огромные проблемы на поле боя», — пожаловался он в преддверии заседания контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО.

Ранее республиканец Джо Уилсон внес на обсуждение в Конгресс законопроект о предоставлении Украине новой военной помощи. Соответствующий документ предполагает расширение полномочий президента Штатов Дональда Трампа в способности заключать соглашения с украинскими властями.

Сам же Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты будут требовать от Украины что-то взамен денег и военной помощи, которую Вашингтон потратил на Киев. Политик подчеркнул, что никто больше не будет пользоваться США.