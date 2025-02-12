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01:08, 12 февраля 2025Мир

На Западе заявили об отсутствии у США плана по Украине

Fox News: В Европе заявили об отсутствии у США конкретного плана по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Donovan Reeves / Unsplash

Европейский чиновник в беседе с телеканалом Fox News заявил, что у властей США на сегодняшний день отсутствует конкретный план по завершению конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По словам чиновника, Вашингтон рассматривает все предложения со стороны союзников, включая возможное ужесточение санкций против России. «Все опции по завершению... находятся на рассмотрении — направление действий будет определять [президент США Дональд] Трамп», — сказал собеседник телеканала.

Ранее депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Гидеон ван Мейерен заявил, что Украина не должна вступать и быть частью ни НАТО, ни Европейского союза (ЕС). По его словам, президент США Дональд Трамп при мирном урегулировании конфликта будет выступать за нейтральный статус Киева, а не его членство в каком-либо из двух объединений.

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