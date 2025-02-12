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10:42, 12 февраля 2025Россия

Начиненные ртутью пирожки в Москве продавали в магазине «Дикси»

Shot: Отравившиеся москвичи купили начиненные ртутью пирожки в сети «Дикси»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Двое отравившихся жителей Москвы купили начиненные ртутью пирожки, по предварительным данным, в одном из магазинов сети «Дикси», расположенном на Симферопольском бульваре. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Первоначально предполагалось, что опасную выпечку продавали в пекарне «Мельница». Она расположена в том же здании, что и магазин «Дикси».

Представители Роспотребнадзора уже подтвердили, что никаких следов ртути в пекарне найдено не было.

Как утверждает Telegram-канал Mash, в «Дикси» сейчас началась проверка. При помощи специальных приборов специалисты из Роспотребнадзора замеряют уровень опасного вещества в помещениях магазина.

Вечером 11 февраля двое жителей Москвы попали в больницу с отравлением. Мужчины уверяли, что произошло это после того, как они попробовали купленные пирожки.

По словам пострадавших, в начинке хлебобулочных изделий они заметили шарики с ртутью.

ЖЗЛ
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