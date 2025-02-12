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13:34, 12 февраля 2025Россия

Над российским регионом заметили украинский БПЛА

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Белгородской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат над российским регионом около 12:10 по московскому времени.

Каких-либо других подробностей о произошедшем в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Белгород. По предварительным данным, украинские военные могли нанести удар по столице российского региона из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

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