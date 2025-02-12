Депутат Рады Дубинский захотел войти в группу по мирным переговорам

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский направил письмо председателю украинского парламента Руслану Стефанчуку с требованием включить его в состав переговорной группы по прекращению военного конфликта на Украине. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В обращении он написал, что как избранный народный депутат имеет конституционное право представлять интересы своих избирателей, 70 процентов которых выступают за немедленное прекращение военных действий. Он добавил, что руководство Верховной Рады и офис президента блокируют его деятельность, препятствуя доступу помощников в парламент и лишая технических инструментов для работы.

Копию обращения Дубинский передал специальному представителю президента США по вопросам Украины Киту Келлогу. Депутат заключил, что украинский народ должен быть представлен на переговорах о мире, а не только «коллективная партия войны», подконтрольная президенту страны Владимиру Зеленскому.

Ранее Дубинский предрек Зеленскому потерю власти до мая. По словам нардепа, отказ США от предоставления Украине гарантий безопасности ставит и Зеленского, и всю страну в невыгодное положение.

