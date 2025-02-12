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16:22, 12 февраля 2025Ценности

Невестка Зайцева сдаст его Дом моды в аренду

Невестка модельера Зайцева Екатерина сдаст его Дом моды в аренду
Екатерина Ештокина

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Невестка российского модельера Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина сдаст его Дом моды в аренду. Соответствующий материал публикует KP.RU.

Как сообщил риелтор, который знаком с текущей ситуацией, на данный момент можно снять несколько площадей на разных этажах Дома моды. При этом уточняется, что помещения можно арендовать под кафе, салон красоты, офис и любой вид бизнеса.

В то же время охранник модного дома рассказал, что сейчас в здании работает модельное агентство. В то же время магазин, в котором продавалась одежда Зайцева, сейчас закрыт.

«Тут такие лабиринты. Чтобы попасть в одно крыло здания, нужно заходить в другую дверь, через лифт подниматься и потом только спускаться. Много помещений бесхозных. Сейчас разбирают завалы, выбрасывают много старой техники — компьютеры, швейные машинки, бумаги, журналы. По несколько грузовиков в день вывозят», — описал охранник.

По данным издания, жена сына кутюрье решила не только очистить помещения, но и проводить групповые экскурсии. Отмечается, что расположенную на первом этаже самую дорогую локацию — помещение бывшей арт-галереи площадью 110 квадратных метров — можно арендовать за 330 тысяч рублей в месяц.

В июле 2024 года был назван новый владелец модного дома Зайцева. Сообщалось, что управлять им будет невестка модельера Екатерина Ромашкина.

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