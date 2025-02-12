Обвиненный в продаже выпечки с ртутью московский «Дикси» продолжил работу

«Дикси» в Москве продолжил работу после обвинений в продаже пирожков с ртутью

Обвиненный в продаже пирожков с ртутью московский «Дикси» продолжил работу. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Как сообщило издание, магазин не был закрыт после обвинений, которые выдвинули в его адрес двое мужчин, пожаловавшихся на отравление ртутью из пирожков. Отмечается, что возле магазина дежурит автомобиль скорой помощи.

Известно, что госпитализированные с жалобами на отравление россияне по-прежнему остаются в НИИ имени Склифосовского, где им уже провели полное промывание желудка.

Ранее сообщалось об отравлении поевшего пельмени из «Вкусвилла» ребенка.