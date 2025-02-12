ECFR: Всего 6 процентов европейцев ожидают победы Украины в конфликте

В ходе проведенного опроса лишь шесть процентов жителей стран Европейского союза (ЕС) указали, что ожидают победы Украины в вооруженном конфликте, что означает двукратный спад подобных настроений. Об этом сообщает Европейский совет по международным отношениям (ECFR) со ссылкой на собственный опрос.

В частности, порядка 48 процентов опрошенных жителей Евросоюза заявили, что ожидают от конфликта на Украине «компромисса». В то же время опрос зафиксировал спад числа европейцев, которые полагают, что Киев может одержать верх — согласно данным за прошлый год, таких было порядка 12 процентов, а сейчас лишь 6 процентов. Согласно данным ECFR, наиболее высокий процент выступающих против компромисса был зафиксирован в Великобритании, Польше и странах Прибалтики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он длился полтора часа. В частности, в ходе проведенного разговора Путин согласился с Трампом в том, что мирного урегулирования конфликта на Украине можно достичь посредством переговоров. Кроме того, стороны договорились о том, что Россия готова принять у себя американских должностных лиц для обсуждения окончания боевых действий.