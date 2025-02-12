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17:59, 12 февраля 2025Мир

Орбан призвал ЕС не считать Трампа удавом

Орбан: ЕС надо не смотреть на Трампа, как на удава, а начать переговоры
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Странам Европейского союза (ЕС) надо не смотреть на президента США Дональда Трампа, как на удава, а начать переговоры по вопросам экономики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной конференции с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, трансляцию которой вел венгерский телеканал Hír.

«Проблема в том, что лидеры ЕС и его институтов сидят, как трусливые кролики в борозде, как будто ожидая своей участи. Но у трусливых кроликов нет будущего. Мы сидим, как перед удавом, в ожидании, что же сделает президент США, и это самое худшее, что мы можем делать», — отметил глава венгерского правительства.

По мнению Орбана, Евросоюзу необходимо «смело, решительно и уверенно» высказать свою позицию и сделать предложения Вашингтону, «не выжидая нападения». Он также указал на то, что самой большой проблемой Европы является то, что у нее «нет серьезного партнера», который бы инициировал европейско-американские переговоры.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ЕС ответит на введение Трампом пошлин, если Вашингтон не оставит выбора Брюсселю. Также политик подчеркнул, что торговые войны и пошлины наносят ущерб обеим сторонам и в конечном счете не способствуют росту благосостояния.

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