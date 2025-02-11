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15:03, 11 февраля 2025Мир

Шольц пообещал ответить на пошлины Трампа

Шольц: ЕС ответит на пошлины Трампа, если США не оставят выбора
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Европейский союз (ЕС) ответит на пошлины президента США Дональда Трампа, если Вашингтон не оставит выбора сообществу. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.

«Если Европейский Союз окажется под прицелом американских пошлин, как это происходит сейчас со сталью и алюминием, то это мы являемся крупнейшей страной-экспортером в Европе. (...) Если США не оставят нам другого выбора, то Европейский союз отреагирует решительно на это», — рассказал глава немецкого правительства.

При этом Шольц подчеркнул, что торговые войны и пошлины наносят ущерб обеим сторонам и в конечном счете не способствуют росту благосостояния. При этом он подчеркнул, что даже без политики Трампа Евросоюз понесет убытки из-за торгового противостояния США и Китая.

Ранее в Европейской комиссии (ЕК) заявили, что если США введут дополнительные пошлины на товары из ЕС, то Еврокомиссия отреагирует на это так, как потребуется для защиты интересов бизнеса, работников и потребителей. Указывается, что пока комиссия не получала никаких официальных уведомлений о введении дополнительных пошлин на товары Евросоюза, а поэтому она не станет отвечать на общие заявления без подробностей или письменных разъяснений.

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