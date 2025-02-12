Российская актриса Паулина Андреева показала новую внешность с короткой стрижкой

Российская актриса театра и кино Паулина Андреева показала новый имидж на фото без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 298 тысяч подписчиков.

36-летняя звезда сериала «Метод» предстала на размещенных кадрах в черном наряде, который состоял из облегающего топа и кожаной юбки до середины бедра. При этом она продемонстрировала измененную внешность. Так, артистка сделала открывающую уши короткую стрижку, уложив ее на одну сторону.

Кроме того, бывшая возлюбленная режиссера Федора Бондарчука позировала без декоративной косметики на лице.

В январе российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, объяснила в разговоре с комиком Павлом Волей кардинальную смену имиджа.