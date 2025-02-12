Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:50, 12 февраля 2025Ценности

Паулина Андреева показала новый имидж на фото без макияжа

Российская актриса Паулина Андреева показала новую внешность с короткой стрижкой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Паулина Андреева показала новый имидж на фото без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 298 тысяч подписчиков.

36-летняя звезда сериала «Метод» предстала на размещенных кадрах в черном наряде, который состоял из облегающего топа и кожаной юбки до середины бедра. При этом она продемонстрировала измененную внешность. Так, артистка сделала открывающую уши короткую стрижку, уложив ее на одну сторону.

Кроме того, бывшая возлюбленная режиссера Федора Бондарчука позировала без декоративной косметики на лице.

В январе российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, объяснила в разговоре с комиком Павлом Волей кардинальную смену имиджа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США освободят россиянина Винника

      Российская стюардесса описала некоторые действия пассажиров фразой «никогда бы не сделала»

      41-летняя российская актриса снялась в откровенных образах

      Российские рабочие вышли стричь траву в снегу

      Одиноких россиян предупредили об опасности знакомств перед 14 февраля

      Любовь к мороженому сделала женщину миллионершей

      Глава Пентагона назвал мирное урегулирование на Украине высшим приоритетом

      Apple выпустит человекоподобного робота

      Трамп захотел отказаться от ответственности за помощь Украине

      Комментатора Скворцова выписали из реанимации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше