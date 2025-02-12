Необходимость завершения боевых действий на Украине объяснили

Экс-министр финансов России Задорнов объяснил смысл мира для Москвы и Киева

Завершение боевых действий на Украине, о котором заговорили с удвоенной силой с приходом на пост президента США Дональда Трампа, будет выгодно как для Москвы, так и для Киева, а продолжение противостояния негативно скажется на всех. Об этом в колонке для РБК написал бывший министр финансов России и экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

По его словам, российскому правительству без наступления мира не удастся сбалансировать бюджет. В период 2022-2025 годов государственные вливания достигли порядка 10 процентов ВВП, то есть 2,5-3 процента в год или около 20 триллионов рублей в текущих ценах.

Положительным результатом такого стимула стало увеличение оборонного заказа и зарплат, а обратной стороной — исчерпание Фонда национального благосостояния (ФНБ). На 1 февраля 2025 года его ликвидная часть составляла всего 3,8 триллиона рублей, а это меньше двух процентов ВВП. Экономист объяснил, что если случится резкое падение цен на нефть, то теперь «кубышки» хватит всего на полгода бюджетных расходов.

Задорнов признает, что даже при остановке боевых действий бюджетный стимул по инерции останется большим, но часть его, то есть триллионы рублей, можно будет перераспределить как на восстановление новых территорий и Курской области, так и на развитие.

Если останавливаться на сбалансированном бюджете, то без него в вопросе снижения инфляции никак не обойтись. Повышение ключевой ставки Центробанка и его ограничения роста кредитования не в состоянии отменить причину роста цен. Такая динамика приведет к дальнейшему обесцениванию рубля, что является завуалированным налогом на всех, но прежде всего на самые малообеспеченные слои населения.

В свою очередь, прекращение боев позволит остановить рост цен, откроет дорогу частным инвестициям, негосударственным вложениям в экономику, подчеркнул Задорнов. По его мнению, никаких других препятствий для этого процесса не существует. Что касается санкций, то бывший министр экономики не верит в их скорую и тем более полную отмену. Однако даже исчезновение новых санкционных рисков может положительно сказаться на экономике.

Отдельно Задорнов подчеркивает, что завершение боевых действий благоприятно скажется на трудовом ресурсе. Возвращение мобилизованных и контрактников, а также тех, кто покинул страну, позволит снизить остроту кадрового голода.

Для Украины остановка конфликта позволит заняться сохранением экономики и страны в целом. Речь идет как о сохранении жизней, так и возвращении беженцев, то есть трудовой силы, которая необходима, как минимум, для восстановления инфраструктуры.

Помощь западных стран на первое время позволит Киеву перезапустить экономику, чтобы та заработала самостоятельно. По мнению Задорнова, Украина может рассчитывать на аналог «плана Маршалла», хотя возможен и более негативный для властей вариант.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя рост ВВП, заявила, что вскоре специалисты по всему миру будут изучать действия российских властей в условиях кризиса, так как происходящее в последние годы в стране можно назвать «экономическим чудом».