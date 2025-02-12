Песков прокомментировал заявления разведки Дании об угрозе со стороны России

Песков: Заявлениями об угрозе от России Дания хочет обосновать военные расходы

Заявлениями об эфемерной угрозе со стороны России Дания хочет обосновать для налогоплательщиков Европы военные расходы. Сообщение разведки Дании прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это попытка обосновать для своих налогоплательщиков достаточно резкое увеличение военных расходов, чтобы объяснить, почему людям стало тяжелее жить, в том числе и в Дании, нужно говорить все время о некой эфемерной угрозе», — сказал он.

Ранее разведка Дании заявила, что Россия в ходе приблизительно шести месяцев сможет вести локальную войну в стране, граничащей с ней, ориентировочно через два года будет представлять реальную угрозу для некоторых стран НАТО, а через пять — может быть готова к крупномасштабной войне на европейском континенте, в которую США не вмешаются.