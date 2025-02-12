Рассказан драматический путь к освобождению осужденного в России американца

Мать Фогеля обсуждала с Трампом его освобождение перед покушением на митинге

95-летняя Мальфина Фогель, мать освобожденного в России американца Марка Фогеля, обсуждала с президентом США Дональдом Трампом перспективы возвращения ее сына на родину перед началом митинга в городе Батлер, когда на политика была совершена первая попытка покушения. Об этом сообщает NPR.

«Моя мать разговаривала с президентом Трампом незадолго до того, как на него пытались совершить покушение в Батлере. И он сказал ей тогда, что вытащит моего брата. Нужно отдать Трампу должное — он сдержал свое слово», — рассказала Энн Фогель, сестра освобожденного.

Дополнительно сообщается, что летом 2024 года Фогель также входил в списки масштабного обмена заключенными между Западом и Россией, однако он был исключен. Отмечается, что на это мог повлиять бывший американский лидер Джо Байден, чтобы «не дать заработать Трампу дополнительные политические очки в предвыборной гонке».

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению Фогеля. Мужчина был осужден в России за контрабанду наркотиков. В Белом доме назвали возвращение Фогеля проявлением доброй воли со стороны Москвы.