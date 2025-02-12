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14:50, 12 февраля 2025Мир

Россия договорилась с Суданом по военной базе ВМФ России

Глава МИД Али Юсеф Шариф: Судан и Россия пришли к соглашению по базе ВМФ РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Али Юсеф Шариф

Али Юсеф Шариф. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Судан и Россия пришли к соглашению по военной базе Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил глава МИД республики Али Юсеф Шариф, передает ТАСС.

«Мы смогли достичь взаимопонимания по вопросу военной базы. Мне нечего добавить. Мы согласились и договорились обо всем», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

24 декабря прошлого года в посольстве России в Хартуме заявили, что данные об отказе Судана размещать пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России являются ложными.

Документ о создании пункта материально-технического обеспечения ВМС России в Республике Судан было подписано в городе Хартум 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года.

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