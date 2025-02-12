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17:13, 12 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о выманивающем доступ к «Госуслугам» мошенническом сайте

МВД предупредило о фишинговом сайте, требующем код доступа от «Госуслуг»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

МВД предупредило о мошенническом ресурсе, выманивающем доступ к порталу «Госуслуги». Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Отмечается, что фишинговый ресурс замаскирован под некую «Государственную единую систему оценивания студентов». В ведомстве отметили, что на этом сайте от пользователя требуется ввести код доступа от портала «Госуслуг». Если сделать это, он окажется у мошенников.

В ведомстве также напомнили, что для студентов на «Госуслугах» доступны такие функции, как подача заявлений в вузы и колледжи, получение справки из вуза и оформление социальных льгот. Кроме того, скоро на портале будет доступен электронный студенческий билет.

Ранее россиян предупредили о новой уловке мошенников, связанной с «Госуслугами». Сообщалось, что злоумышленники угрожали жертвами блокировкой аккаунта, если они не введут данные от профиля на портале на фишинговом сайте.

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